BEYLİKDÜZÜ'NDE SAHİLE AKIN ETTİLER
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BEYLİKDÜZÜ'NDE SAHİLE AKIN ETTİLER

03.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:11
BEYLİKDÜZÜ'NDE SAHİLE AKIN ETTİLER

BEYLİKDÜZÜ'nde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler sahillere akın etti.

BEYLİKDÜZÜ'nde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler sahillere akın etti. Kafe ve restoranlarda oturmak yasak olurken, sahillerdeki banklar tamamen doldu.

Kent genelinde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler, parklara ve sahillere akın etti. Beylikdüzü'nde birçok kişi, sıcak havayı fırsat bilerek sahile geldi. Yanlarında kamp sandalyelerini getirenler sahilde otururken, bazıları da bank ve çardakları tercih etti. Salgına rağmen sahile gelenlerden kimilerinin maske takmayıp, sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. Hem güneşli havanın tadını çıkarmak, hem de salgından korunmak isteyenler ise kalabalıktan uzakta maskelerini takarak oturdu.

"BU GÜNEŞTEN YARARLANMAMIZ LAZIM"Eşi ve arkadaşlarıyla sahile gelen Gülcan Ceylan, "Artık yaşam da devam ediyor. Bu güneşten yararlanmamız lazım. Kendimizi iyi hissedebilmemiz için, ruh sağlığımızın da iyi olması lazım. Bunları yapmakta bence bir sıkıntı yok. İnsanların güzel havalarda, açık havalarda, parklarda, bahçelerde oturmaları gerekiyor. İnsan aynı zamanda sosyal bir varlıktır. Benim biraz da olsun arkadaşımla sohbet etme hakkım vardır." dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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