Beylikdüzü'nde sahil yolunu kapatan şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beylikdüzü'nde sahil yolunu kapatan şahıs yakalandı

Beylikdüzü'nde sahil yolunu kapatan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü'nde eğlence adına sahil yolunu kapatan sürücü yakalandı.

Beylikdüzü'nde eğlence adına sahil yolunu kapatan sürücü yakalandı. Şahsa, 6 bin 700 TL idari para cezası yazılıp, sürücü belgesine de 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Gürpınar sahil yolunda meydana gelmişti. Bir grubun sahile gelmesiyle başlayan umursamaz eğlence, grubun yolu kapatmasıyla devam etmişti. Araçlardan açılan şarkılar eşliğinde yolun ortasında dans eden şahıslar, lastik yakmışlardı. 54 ABZ 314 plakalı araç sürücüsü M.M.E., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yakalandı. Sürücü M.M.E.'ye drift maddesine istinaden 6 bin 700 TL idari para cezası yazılıp, şahsın sürücü belgesine de 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu. Sürücü M.M.E. adli işlem yapılmak üzere Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Varank İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Zeynep Bastık Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Metin Oktay Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beylikdüzü'nde sahil yolunu kapatan şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 13:44:07. #1.14#

title