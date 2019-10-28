Beylikdüzü'nde restorana silahlı saldırı

28.10.2019 18:15

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi, restorana silahlı saldırıda bulundu. İçerideki bir kişinin yaralandığı saldırının ardından şüpheliler kaçtı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. Motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi, silahla restorana doğru ateş etmeye başladı. Edilen ateş sonucu içerideki bir kişi kolundan yaralandı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaynak: DHA