Beylikdüzü'nde restoran çalışanları arasındaki silahlı kavgada iki aşçı yaralandı

Beylikdüzü'nde bir restoranda çalışanlar arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Beylikdüzü'nde bir restoranda çalışanlar arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde bulunan restoranda garson olarak çalışan H.Ç. ile 2 aşçı arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. H.Ç., molaya çıktıkları sırada 2 aşçıyı bacaklarından silahla vurarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel