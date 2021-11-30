BEYLİKDÜZÜ'NDE PENCEREDEN GİREN PARÇALAR KANEPEDE YATAN KİŞİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar karşı binanın pencerelerinden içeri girdikten sonra kanepede yatan kişinin üzerine düştü. Ölümden dönen kişi hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'da da dün lodos etkisini arttırdı. Beylikdüzü'nde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Bir sitenin uçan çatısından kopan parçalar, karşı blokta bulunan pencerelerden içeri girdi. 4 dairenin penceresinden giren çatı parçaları büyük zarar verdi. Birçok eşya kullanılamaz hale geldi. Kopan bir kalas bina duvarını delerek mutfak duvarına saplandı. Bina sakinleri büyük panik yaşadı. 9,10 ve 11. katlarda bulunan 4 daire zarar gördü.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

"KORKUNÇ BİR GÜMBÜRTÜ KOPTU"

10 katta oturan Fazilet Yılmaz ise "İçeride tesbih çekiyordum. Korkunç bir gümbürtü koptu. Dedik 'ne oldu'. Bir de geldik ki mutfak yerle bir. 10 dakika önce çıkmıştım mutfaktan. Olsaydım içeride Allah korudu. Bitişik komşu, alt kat hep öyle" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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