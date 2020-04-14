Beylikdüzü'nde özel sosyal tesiste yangın Beylikdüzü'ndeki özel sosyal tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Beylikdüzü'ndeki özel sosyal tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Cumhuriyet Mahallesi Derviş Eroğlu Caddesi'ndeki Yaşam Vadisi'nde bulunan özel sosyal tesiste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde silahlı bir kişinin bulunduğu bilgisi üzerine, polis ekipleri de bölgeye geldi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA