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Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete giren sürücü yaralandı

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete giren sürücü yaralandı

Beylikdüzü'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobiliyle markete giren sürücü yaralandı.

Beylikdüzü'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobiliyle markete giren sürücü yaralandı.

Kavaklı Mahallesi Batı Trakya Bulvarında hızla ilerleyen 34 PU 8071 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir marketin camını kırarak içeri girdi.

Sürücü yaralanırken, kaza sırasında kapalı olduğu öğrenilen markette hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bu arada olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, caddede hızla ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından marketin camını kırarak içeri girmesi yer alıyor.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri
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 Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

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