Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

Kaza, saat 07.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Batı Trakya Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PU 8071 plakalı otomobil, markete girdi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"DEPREM OLDU SANDIM"