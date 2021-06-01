BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TAKSİ SİTE BAHÇESİNE UÇTU; 1 YARALI
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BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TAKSİ SİTE BAHÇESİNE UÇTU; 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde bir otomobilin çarptığı taksi sitenin bahçesine uçarken, taksideki yolcu yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir otomobilin çarptığı taksi sitenin bahçesine uçarken, taksideki yolcu yaralandı.

Kaza, 08.00 sıralarında Kavaklı Ayazma Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampadan aşağı doğru seyreden ve içinde yolcu bulunan 34 TGL 80 plakalı taksiye, o esnada yola girmek isteyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan taksi, sitenin bahçesine düştü. Taksi bahçedeki çardağa da çarparke, yolcu kadın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

BURADA HEP GÖRÜLEN KAZALAR

Cadde üzerinde hep bu şekilde kazalar olduğunu söyleyen Hazar Yalnız, 'Burada hep görülen kazalar. Rampa aşağı inen taksi süratliydi. Kendini toparlamak için arabaya çarptı. Sitenin bahçesine düşerek, anca durabildi. Burada hep görülen şeyler. Belediyemizden rica ediyoruz, buraya bir önlem almasını istiyoruz dedi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TAKSİ SİTE BAHÇESİNE UÇTU; 1 YARALI
BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TAKSİ SİTE BAHÇESİNE UÇTU; 1 YARALI
BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TAKSİ SİTE BAHÇESİNE UÇTU; 1 YARALI
BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TAKSİ SİTE BAHÇESİNE UÇTU; 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TAKSİ SİTE BAHÇESİNE UÇTU; 1 YARALI - Haberler
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