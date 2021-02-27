Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde otomobilden hırsızlık yapan şüpheli kamerada
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Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde otomobilden hırsızlık yapan şüpheli kamerada

27.02.2021 11:54 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:59
Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde otomobilden hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Son dakika haber... Ali Çağlar TINBEK / BEYLİKDÜZÜ'nde otoparktaki otomobilin sinyallerini devre dışı bırakan şüpheli, aracın içinden 66 bin liralık çeki ve dizüstü bilgisayarı çaldı.

Ali Çağlar TINBEK/ BEYLİKDÜZÜ'nde otoparktaki otomobilin sinyallerini devre dışı bırakan şüpheli, aracın içinden 66 bin liralık çeki ve dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsızlıktan 2 ay sonra yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelinin hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Olay, 2020 kasım ayında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. R.P. isimli kişi otomobilini buradaki otoparka park edip, aracın başından ayrıldı. Otomobilin yanına gelen şüpheli C.D. aracın sinyal ve kilit sistemini devre dışı bıraktı. Şüpheli araçta bulunan 66 bin liralık çek ile dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı.  Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli C.D.'yi bu Şubat ayında yakaladı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelinin hırsızlık anları kameraya yansıdı.

 


Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde otomobilden hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde otomobilden hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde otomobilden hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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