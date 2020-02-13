BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI (1)
Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHABeylikdüzü'nde otomobilde bulunan kişilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
13.02.2020 19:51 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:51
Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL DHA
Beylikdüzü'nde otomobilde bulunan kişilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen olaya ilişkin çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü: ----------
-Olay yerinden görüntüler
Kaynak: DHA