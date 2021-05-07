BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİL TAKLA ATTI; DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI

Beylikdüzü'nde, nöbetten çıkıp evine giderken, otomobilinin takla attığı doktor Meryem U., hafif şekilde yaralandı.

Beylikdüzü'nde, nöbetten çıkıp evine giderken, otomobilinin takla attığı doktor Meryem U., hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Nöbetin ardından hastaneden çıkan doktor Meryem U.'nun kullandığı 34 KR 7802 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, 34 KR 1601 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı. Aracının içinde sıkışan kadını görenlerin bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı kadın doktoru sıkıştığı otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Meryem U., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan doktorun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, kaza yapan otomobiller ve yerde yatan yaralı yansıdı.

Kazayı gören bir kişi, Nöbetten gelen doktor, önündeki araca çarpıyor. Dengeyi kaybedince, refüje çarpıp ters dönüyor dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı