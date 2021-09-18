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Beylikdüzü'nde otomobil markete daldı, vatandaşlar "deprem oluyor" sandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beylikdüzü'nde otomobil markete daldı, vatandaşlar

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarını aşarak yol kenarındaki markete daldı.

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarını aşarak yol kenarındaki markete daldı. Kazada sürücü yaralanırken, evlerinde uyuyan vatandaşlar deprem olduğunu sandıklarını söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Kavaklı Mahallesi Batı Trakya Bulvarı'nda sabah saat 06.50 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, yol kenarındaki bahçe duvarını aşıp marketin camlarına çarptıktan sonra durdu. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sesi duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Araç ise çekici tarafından otoparka götürüldü. Kaza sonrası olay yerine gelen market çalışanları markette dışarıya saçılan malları topladı.

Olay sırasında evinde uyuduğu ifade eden İsmet Öztunç yaşanan kazayı anlatarak, "Gören kişi virajdan dönerken görmüş aracı adam çok süratliymiş. Kavşaktan geliyor. Ben deprem oluyor sandım üst katta köşede uyuyordum. 6 buçuk gibi 7'ye doğru oldu. Sürücü yaralıydı. Kafasında omzunda kanlar vardı" dedi. - İSTANBUL

Beylikdüzü'nde otomobil markete daldı, vatandaşlar deprem oluyor sandı

Beylikdüzü'nde otomobil markete daldı, vatandaşlar deprem oluyor sandı

Beylikdüzü'nde otomobil markete daldı, vatandaşlar deprem oluyor sandı

Beylikdüzü'nde otomobil markete daldı, vatandaşlar deprem oluyor sandı

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