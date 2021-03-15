Beylikdüzü'nde otomobil kumsala uçtu; Turistler hatıra fotoğrafı çektirdi

BEYLİKDÜZÜ'nde, vitesleri karıştırdığı öne sürülen sürücü otomobiliyle 7 metrelik uçurumdan kumsala uçtu. Sürücü hafif şekilde yaralanırken, kumsala düşen otomobilin başına gelen turistler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Olay, 12 Mart Cuma günü saat 18.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi Mavi Marmara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 7 metrelik uçurumun ucunda otomobilin içinde iki arkadaşıyla birlikte alkol alan Ömer Berk, otomobilini hareket ettirmek istedi. Vitesleri karıştıran Berk, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti, içinde 3 kişinin olduğu otomobil 7 metrelik uçurumdan kumsala düştü. Berk'in arkadaşları kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, alkollü sürücü ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ambulansın içinde ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan kontrollerde Berk'in 186 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmek istemedi. Polisler ifadesini almak üzere Berk'i karakola götürürken, ehliyetine de el konuldu.

TURİSTLER HATIRA I ÇEKTİ

Yaşanan kazada, ilginç anlar da yaşandı. Uçurumdan düşen otomobil, kumsalda gezen turistlerin ilgisini çekti. Aracın başına gelen turistler fotoğraf çektirdi.

"GERİ VİTESE TAKAYIM DERKEN AŞAĞI İNDİK"Yaşadığı kazayı anlatan sürücü Ömer Berk, "Şurada duruyordum. Geri vitese takayım derken aşağı indik. Kimse yoktu tek başımaydım" ifadelerini kullandı.

"VİTESİ YANLIŞ TAKMIŞ"Kaza anlarını gören Emre Bayrakcan ise sürücünün vitesi yanlış taktığını söyleyerek, "Biz burada oturuyoruz. Sahilde yürüyüşe çıkmıştık. Şuradaki tepeden ağabey aşağı düşmüş. Vitesi yanlış takmış galiba. Alkollüymüş" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı