Beylikdüzü'nde otobüs yangını

Beylikdüzü'nde yanan Özel Halk Otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Beylikdüzü'nde yanan Özel Halk Otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, D-100 Beylikdüzü-Avcılar istikametinde yan yolda ilerlemekte olan 34 KR 0765 plakalı Özel Halk Otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek, yolcuları tahliye etti.

Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında büyük hasar gören otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş