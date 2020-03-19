Beylikdüzü'nde otel alev alev böyle yandı
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Beylikdüzü, 3. Sayfa

Beylikdüzü'nde otel alev alev böyle yandı

Beylikdüzü'nde otel alev alev böyle yandı Beylikdüzü'nde 5 katlı bir otelin yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

19.03.2020 07:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 07:51
Beylikdüzü'nde otel alev alev böyle yandı

Beylikdüzü'nde otel alev alev böyle yandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 5 katlı bir otelin yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre alevlere dönüşürken, müşteriler itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, sabah saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 57. Sokaktaki 5 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiyeye bildirirken, müşterileri uyandırdı.

Çıkan yangın kısa sürede alevlere dönüşerek otelin dış cephesinin büyük bir bölümünü kapladı. Mahsur kalan müşteriler olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Tahliye çalışmasıyla birlikte yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kimsenin yaralanmadığı yangında otelin dış cephesinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan otel yanarken vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çıkan yangının kesin sonucu yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Beylikdüzü'nde otel alev alev böyle yandı

Kaynak: İHA

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Beylikdüzü'nde otel alev alev böyle yandı

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