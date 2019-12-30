Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu (2)
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Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu (2)

Beylikdüzü'nde Büyükşehir İlkokulu'nun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

30.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:49
Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu (2)

Beylikdüzü'nde Büyükşehir İlkokulu'nun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Beylikdüzü'nde Büyükşehir Mahallesi'ndeki Büyükşehir İlkokulu'nun çatısı, fırtınanın etkisiyle okulun bahçesine uçtu.

Durumun verilmesi üzerine Beylikdüzü Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek, çatıdan düşen parçaları topladı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan okulda öğrenci bulunmaması sayesinde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu (2)
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