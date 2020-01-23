BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖĞRENCİ SERVİSİNDE YANGIN
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BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖĞRENCİ SERVİSİNDE YANGIN

BEYLİKDÜZÜ'nde öğrenci servisinde yangın çıktı.

23.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:51
BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖĞRENCİ SERVİSİNDE YANGIN
BEYLİKDÜZÜ'nde öğrenci servisinde yangın çıktı.  Motor kısmında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, aracın bakımdan yeni çıktığı öğrenildi.

Olay saat 17.20 sıralarında , Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre servis aracının sürücüsü Özkan Ayvalı aracını bakımdan çıkardıktan sonra, evine doğru yola çıktı. Sürücü seyir halindeyken minibüsün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ayvalı aracı yol kenarına çekti. Araçtaki yangın büyürken, durum itfaiye ekiplerine verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Servis aracı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü: ------------------Araçtan çıkan dumanlar-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Detaylar 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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