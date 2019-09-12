Beylikdüzü'nde öğrenci servisi devrildi (2)

12.09.2019 09:05

BEYLİKDÜZÜ'nde kaza yapan servisin devrilmesi sonucu öğrenciler yaralandı.Kaza saat 08.15 sıralarında Beylikdüzü'nde meydana geldi. Bir otomobille çarpışan okul servisi devrildi. Öğrenciler kaza sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevkedildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralı öğrenciler



Kaynak: DHA