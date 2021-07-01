BEYLİKDÜZÜ'NDE NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE SAHİLDE YOĞUNLUK
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BEYLİKDÜZÜ'NDE NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE SAHİLDE YOĞUNLUK

BEYLİKDÜZÜ'NDE NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE SAHİLDE YOĞUNLUK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde normalleşmenin ilk gününde sahile akın eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

Beylikdüzü'nde  normalleşmenin ilk gününde sahile akın eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Eğlenceli anlar kameraya yansıdı.

Koronavirüs ile mücadelede alınan sonuçların ardından bugün sabah saat 05.00 itibari ile kısıtlamasız yeni dönem başladı. Beylikdüzü'nde normalleşmenin ilk gününde Gürpınar Sahiline gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Sahile gelen aileler, çocukları ile denize girerek keyifli anlar geçirdi. Bazı vatandaşlar ise otomobillerinden açtıkları oyun havası ile dans ederek eğlendi.

"DENİZE KAVUŞMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"Sahilde denize giren Yunus Emre Aytekin, "Denizle kavuşmak çok güzel bir duydu. Çok mutluyum. Kısıtlamalar bittiği için mutluyum" dedi.

Görüntü dökümü: --------------------Denizde eğlenen çocukları-Denizde çocukları ile oynayan aileler-Denize atlayan çocuklar-Köpeğini yüzdüren kişi-Dans eden grup-Yunus Emre Aytekin ile röp-Genel ve detay

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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