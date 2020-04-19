Beylikdüzü'nde müzisyenden balkon konseri
BEYLİKDÜZÜ'NDE bir sitede.
19.04.2020 17:55 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:55
BEYLİKDÜZÜ'NDE bir sitede. koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara müzisyen Serkan Doğan' mini konser verdi. Doğan'ın gitarıyla seslendirdiği şarkılara komşuları da balkonlara çıkarak eşlik etti.
- İstanbul
Komşularını eğlendirmek için mini bir konser verdiğini söyleyen Serkan Doğan, " Bir arkadaşım bana balkondan müzik çalmamı istedi. Ben de çaldım eğlenceye gerek duyduk. Baktım herkes şarkılara destek vermeye başladı. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.
- İstanbul
Kaynak: DHA