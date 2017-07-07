Beylikdüzü'nde Müzik Dolu Bir Gece

3'üncü Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri kapsamında düzenlenen 'Vadideki Tango' konseri izleyenlerin büyük beğenisini topladı.



Bu sene ki konsepti klasik müzik ve dansın birlikteliği olan 3'üncü Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri kapsamında düzenlenen 'Vadideki Tango' konseri dinleyenlerin ve izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleşen konsere Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Hıncal Uluç, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Birbirinden güzel eserleri alanı dolduran kalabalık için icra eden, Türkiye'nin önemli çello topluluklarından biri olan Cellistanbul, piyanist Orçun Orçunsel ve solist olarak Bandeneon'da Tolga Salman vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı. Gecede dansçı Elif ve Özgür Altun tango gösterisi yaptı. - İSTANBUL