Beylikdüzü'nde motosiklet önündeki otomobile çarptı
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Beylikdüzü'nde motosiklet önündeki otomobile çarptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde, önünde ilerleyen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 yan yolda meydana geldi.

BEYLİKDÜZÜ'nde, önünde ilerleyen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı 

Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 yan yolda meydana geldi. Sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen motosiklet, önünde ilerleyen 34 GV 5771 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ters takla atarken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kısa süreli trafik oluştu.


- İstanbul
Beylikdüzü'nde motosiklet önündeki otomobile çarptı
Beylikdüzü'nde motosiklet önündeki otomobile çarptı
Beylikdüzü'nde motosiklet önündeki otomobile çarptı
Beylikdüzü'nde motosiklet önündeki otomobile çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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