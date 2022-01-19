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BEYLİKDÜZÜ'NDE MOTOSİKLET HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde, 2 şüpheli kilidini kestikleri motosikleti çaldı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde, 2 şüpheli kilidini kestikleri motosikleti çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, motosikletin sahibi Doğukan Ardıç (22), 'Kuryelik yapıyordum. Ekmek teknem gitti dedi.

Olay, 17 Aralık Pazartesi günü saat 00.30 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesine giren 2 hırsızdan biri, çelik kilitli motosikletin başına geldi. Kilidi kesen şüpheli, daha sonra arkadaşı ile motosiklete binip, olay yerinden uzaklaştı. Evine geldiğin de motosikleti yerinde göremeyen Doğukan Ardıç, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde olayın hırsızlık olduğunu anladı. Güvenlik kamerası kayıtlarını da alan Ardıç, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

'EKMEK TEKNEM GİTTİ

Çalınan motosikletin sahibi Doğukan Ardıç, 'Gece, 2 kişi geliyorlar. Biri gözcülük yapıyor burada. Demir makasıyla kilidi kesiyor. Düz kontak yaparak motosikletimi götürüyorlar. İlk aldığımda 47 bin liraydı. Şu an 80 bin lira civarında. Şu an 6 sene çalışsam o motorun parasını toplayamıyorum. Ben o motosikletle kuryelik de yapıyordum. Ekmek teknem gitti. Çalışabilecek şu an bir şeyim yok. Ne yapacağımı bilmiyorum dedi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE MOTOSİKLET HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

BEYLİKDÜZÜ'NDE MOTOSİKLET HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

BEYLİKDÜZÜ'NDE MOTOSİKLET HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

BEYLİKDÜZÜ'NDE MOTOSİKLET HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

BEYLİKDÜZÜ'NDE MOTOSİKLET HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

BEYLİKDÜZÜ'NDE MOTOSİKLET HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

BEYLİKDÜZÜ'NDE MOTOSİKLET HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

BEYLİKDÜZÜ'NDE MOTOSİKLET HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

BEYLİKDÜZÜ'NDE MOTOSİKLET HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Beylikdüzü, Hırsızlık, Doğukan, Ekmek, Güncel, Haber

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