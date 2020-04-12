Beylikdüzü'nde miniklerden korona şarkısı
Beylikdüzü'nde ilkokul öğrencileri Mozart'ın Türk marşına klip çekerek "evde kal" çağrısında bulundu.
12.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:42
Beylikdüzü'nde ilkokul öğrencileri Mozart'ın Türk marşına klip çekerek "evde kal" çağrısında bulundu.
Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlkokulu 3/D sınıfı öğrencileri Mozart'ın Türk marşını korona virüse uyarlayarak klip çekti. Çektikleri videoda büyüklerden evde kalmalarını isteyen minikler, büyük beğeni topladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA