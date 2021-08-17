Beylikdüzü'nde minik Zümranur'un düştüğü asansör boşluğu görüntülendi
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Beylikdüzü'nde minik Zümranur'un düştüğü asansör boşluğu görüntülendi

Beylikdüzü'nde minik Zümranur'un düştüğü asansör boşluğu görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde kaybolduktan sonra yaşadığı evin yanında bulunan inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulunan ve hastanede hayatını kaybeden küçük kızın düştüğü yer görüntülendi.

Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde kaybolduktan sonra yaşadığı evin yanında bulunan inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulunan ve hastanede hayatını kaybeden küçük kızın düştüğü yer görüntülendi. Binada hiçbir güvenlik önlemi olmaması ve çocuklara ait oyuncakların bulunması dikkat çekti.

Olay dün Kavaklı Mahallesi'nde yaşanmıştı. 3 yaşındaki Zümranur Şendur kaybolduktan sonra evinin yanındaki inşaatı henüz tamamlanmamış binanın asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulunmuş ve hastanede hayatını kaybetmişti. Küçük kızın kesin ölüm nedeninin düşme mi yoksa başka bir nedenden dolayı mı olduğu yapılacak olan otopsi ve polis incelemesinin ardından belli olacağı öğrenildi. Minik kızın düştüğü yer sabah saatlerinde de görüntülendi. Zümranur'un düştüğü yerde hiçbir güvenlik önlemi olmadığı görüldü. Ayrıca apartman çevresinde bulunan oyuncakların çocukların bölgede sık sık oynadığı algısı oluşturdu.

Küçük kızın cenazesinin adli tıp kurumunda bulunduğu da öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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