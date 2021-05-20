BEYLİKDÜZÜ'NDE MİDİBÜS DEVRİLDİ

BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs karşı şeride geçerek devrildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs karşı şeride geçerek devrildi. İçerisinde yolcu bulunmayan midibüsün sürücüsü yaralanırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 12.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Özbay (62) kullandığı 34 LCF 135 plakalı midibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs önce kaldırıma çarptı ardından karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada midibüsün üzerine doğru geldiğini gören kamyonet sürücüsü gaza basınca önündeki araca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekibine haber verdi. Aracın içindeki sürücü Özbay çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Durumu iyi olduğu öğrenilen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddenin her iki yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Yaşanan kazayı anlatan ve aracı hasar gören otomobil sürücüsü Tarık Aziz, " Virajı alamadı toplayamadı kaldırıma çarptı. Karşı şeride geçti devrildi. Kamyonete çarptı kamyonette bana çarptı. Durumu iyiydi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı