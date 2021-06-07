BEYLİKDÜZÜ'NDE LÜKS ARAÇLA UYUŞTURUCU SATAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BEYLİKDÜZÜ'nde lüks araçta uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde lüks araçta uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin, evde sakladıkları 5 kilo 193 gram skunk ve 6 bin 250 adet ecstacy hap ele geçirildi. Polis ekipleri, 27 Mayıs tarihinde Beylikdüzü'nde 17.00 - 21.00 saatleri arasında lüks bir araç ile uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, ihbarın verildiği saatleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) görüntüleri inceledi. Lüks aracın, Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ile Esenyurt Cumhuriyet Caddesi güzergahından 30 dakika aralıklarla geçtiği, üç günde bir Kumcular Yolu'ndan Yakuplu Mahallesi'ne girdiği ve her gece 24.00 - 01.00 saatleri arasında iki defa Hadımköy istikametine gittiği tespit edildi. Ekiplerce yapılan 10 günlük takip ve araştırma sonucu, Yakuplu Mahallesi'nde bulunan boş bir adresin şüpheli M.A., (23) ve C.Ç. (41) isimli kişilerce zula evi olarak kullanıldığı belirlendi. Eve yapılan baskında, 6 parça halinde 5 kilo 193 gram skunk, 6 bin 250 adet ecstacy hap, 2 adet hassas terazi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler M.A., ve C.Ç., Beylikdüzü'nde bir pasaj içerisinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler M.A., ve C.Ç., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan tutuklandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı