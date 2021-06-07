BEYLİKDÜZÜ'NDE LÜKS ARAÇLA UYUŞTURUCU SATAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BEYLİKDÜZÜ'NDE LÜKS ARAÇLA UYUŞTURUCU SATAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BEYLİKDÜZÜ'NDE LÜKS ARAÇLA UYUŞTURUCU SATAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde lüks araçta uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde lüks araçta uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin, evde sakladıkları 5 kilo 193 gram skunk ve 6 bin 250 adet ecstacy hap ele geçirildi.  Polis ekipleri, 27 Mayıs tarihinde Beylikdüzü'nde 17.00 - 21.00 saatleri arasında lüks bir araç ile uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, ihbarın verildiği saatleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) görüntüleri inceledi. Lüks aracın, Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ile Esenyurt Cumhuriyet Caddesi güzergahından 30 dakika aralıklarla geçtiği, üç günde bir Kumcular Yolu'ndan Yakuplu Mahallesi'ne girdiği ve her gece 24.00 - 01.00 saatleri arasında iki defa Hadımköy istikametine gittiği tespit edildi. Ekiplerce yapılan 10 günlük takip ve araştırma sonucu, Yakuplu Mahallesi'nde bulunan boş bir adresin şüpheli M.A., (23) ve C.Ç. (41) isimli kişilerce  zula evi olarak kullanıldığı belirlendi.  Eve yapılan baskında, 6 parça halinde 5 kilo 193 gram skunk, 6 bin 250 adet ecstacy hap, 2 adet hassas terazi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.  Şüpheliler M.A., ve C.Ç.,  Beylikdüzü'nde bir pasaj içerisinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler M.A., ve C.Ç., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan tutuklandı.

- İstanbul

BEYLİKDÜZÜ'NDE LÜKS ARAÇLA UYUŞTURUCU SATAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE LÜKS ARAÇLA UYUŞTURUCU SATAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE LÜKS ARAÇLA UYUŞTURUCU SATAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE LÜKS ARAÇLA UYUŞTURUCU SATAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Kripto para piyasalarında dalga boyu yükseliyor
Kripto para piyasalarında dalga boyu yükseliyor
Afganistan'da 2 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan'da 2 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Fatih Terim Merih Demiral Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BEYLİKDÜZÜ'NDE LÜKS ARAÇLA UYUŞTURUCU SATAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:02:13. #1.14#

title