BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde lodosun verdiği hasar, drone ile görüntülendi.

İstanbul'da dün etkili olan lodos, Beylikdüzü çevresinde binaların çatılarının ve dış cephelerinin uçmasına neden oldu. Lodosun verdiği hasar bugün drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler lodosun şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Birçok binanın dış cephesinin ve çatısının uçtuğu, lodos nedeniyle büyük hasar oluştuğu görüldü. - İSTANBUL

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