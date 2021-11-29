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Beylikdüzü'nde lodos çatıyı böyle uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü'nde lodos çatıyı böyle uçurdu Yerinden sökülen çatının parçalarının uçma anı ve sallanması kamerada Beylikdüzü'nde lodos nedeniyle bir binanın çatısı yerinden söküldü.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde lodos çatıyı böyle uçurdu

Yerinden sökülen çatının parçalarının uçma anı ve sallanması kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde lodos nedeniyle bir binanın çatısı yerinden söküldü. Çatının bir kısmı uçarken bir kısmı da sallanmaya başladı.

Meteorolojinin uyarıları sonrası lodos İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor. Lodos nedeniyle İstanbul'un bir çok noktasında çatı uçmaları yaşandı. Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülerek sallanmaya başladı. Aynı ilçede bulunan bir işyerinin ise hasar gördü. Çatının parçalarının uçma anı ve sallanma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde lodos çatıyı böyle uçurdu

Beylikdüzü'nde lodos çatıyı böyle uçurdu

Beylikdüzü'nde lodos çatıyı böyle uçurdu

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