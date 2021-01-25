Beylikdüzü'nde kuyuya düşen işçi yaralandı
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Beylikdüzü'nde kuyuya düşen işçi yaralandı

25.01.2021 15:42 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:51
Beylikdüzü'nde kuyuya düşen işçi yaralandı

BEYLİKDÜZÜ'nde bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü Sahil Mahallesi Kuşkale Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir evin inşaatında çalışan işçi, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İşçinin yardım çığlıklarını duyan arkadaşları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucunda işçiyi düştüğü kuyudan kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.


Beylikdüzü'nde kuyuya düşen işçi yaralandı
Beylikdüzü'nde kuyuya düşen işçi yaralandı
Beylikdüzü'nde kuyuya düşen işçi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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