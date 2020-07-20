Beylikdüzü'nde kurban pazarına maskesiz girmek yasak
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Beylikdüzü'nde kurban pazarına maskesiz girmek yasak

Beylikdüzü Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kurban satış ve kesim yerlerindeki çalışmalarını tamamladı.

Beylikdüzü'nde kurban pazarına maskesiz girmek yasak
20.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:26

Beylikdüzü Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kurban satış ve kesim yerlerindeki çalışmalarını tamamladı. Pandemiyle mücadele kapsamında, alana kurulan çadırlar arasında 2 metrelik boşluklar bırakıldı. Pazara giren vatandaşların ise maskesiz girişlerine izin verilmiyor. Diğer taraftan Beylikdüzü Belediyesi ihtiyaç sahibi aileler ile kurban bağışı yapmak isteyen aileler arasında köprü görevini bu yıl da sürdürecek.

Beylikdüzü Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, 20 bin metrekare alan üzerine kurulan 100'e yakın çadırlık kurban satış ve kesim alanında çalışmaları tamamladı. Pandemi süreci nedeniyle önlemleri sıkı tutan ekipler, çadırlar arasında sosyal mesafeyi ayarlayarak 2 metre boşluk bıraktı. Korona virüs salgını nedeniyle, kurban satıcıları ve alıcılarının el hijyenine dikkat etmesi için her çadıra su hattı çekildi. Öte yandan alana girenlerin ateşi ölçülürken maskesiz girişlere izin verilmiyor. Ekipler tarafından pazarın birçok yerine bilgilendirici ve uyarı içerikli afişler de asıldı. Kurban çadırları ve ortak alanlar dezenfekte edilirken pazar girişine de el dezenfektanları konuldu.

Alanda yapılacak dezenfeksiyon ve sinek ilaçlama çalışmaları bayram sonuna kadar devam edecek. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, alanda giriş çıkışları kontrol ederek alanda güvenliği sağlıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, kurbanlıkların küpe ve sağlık kontrolünü yapıyor. Diğer taraftan Beylikdüzü Belediyesi ihtiyaç sahibi aileler ile kurban bağışı yapmak isteyen aileler arasında köprü görevini bu yıl da sürdürecek. Bağış yapılan kurbanlıklar hijyenli bir şekilde kesildikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilecek.

"Yaklaşık 150 tane çadırımız var"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kurban kesim alanında ve pazar yerinde incelemelerde bulunarak hazırlıkları yerinde denetledi. Sık sık ekiplerden bilgi alan Başkan Çalık, hayvan sahipleri ile de sohbet ederek bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Bu yıl özel bir durum ile karşı karşıya olduklarını belirten Başkan Çalık, "Kişisel hijyen ve çadırların hijyeni konusunda maksimum özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın tek tek ateşleri ölçülüyor. Maskesi olmayana maske veriyoruz. Maske takmadan giriş olmayacak. Yaklaşık 150 tane çadırımız var. Bir kısmını boş bıraktık. Maksimum düzeyde özen gösteriyoruz. Kesim anında planlamalarımız hazır. Milletçe zor bir dönemden geçiyoruz" dedi.

İhtiyaç sahibi aileler ile kurban bağışı yapmak isteyen aileler arasında köprü görevini bu yıl da sürdüreceklerini belirten Başkan Çalık, "Geçen yıllarda binlerce aileye et götürdük. Biz etleri dinlendirdikten sonra vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu yıl da kendimize hedef koyduk. Her ihtiyacı olan eve et girsin istiyoruz. Kurban ibadetinin gereği budur. Ben bir kez daha vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum; Beylikdüzü'nde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kurban bağışlarını Beylikdüzü Belediyesi vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasını için gerekli bağışlarını yapmalarını istiyorum. Sosyal mesafemizi iyi korumalıyız. İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanındayız. Yardım yapmak isteyen komşularımız bize başvuru yapabilir" açıklamasına yer verdi.

" Bu yıl sayılarda azaltmaya gittik"

Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçer ise açıklamasında, "Toplamda 20 dönüm arazi üzerinde vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Bu sene pandemi dolayısı ile özel önlemler aldık. Çadırlarda düzenleme yaptık. Şu anda alanımızda bin 700 tane büyükbaş, 700 tane küçükbaş hayvanımız var. Bu yıl sayılarda azaltmaya gittik. Giriş ve çıkışlarda ateşler ölçülecek. Pazarlıklar kesinlikle tokalaşma olmayacak. Kesimde insan kalabalığı olmayacak. Randevu sistemi olacak. Parçalara ayrılıp daha sonra vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bu sene hem koku hem hijyen alanında ciddi önlemler aldık. Her gün çıkan gübreyi alandan alıyoruz. Günde 3 defa dezenfeksiyon işlemi yapıyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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