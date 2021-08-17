Beylikdüzü'nde Küçük Zümra Nur'un düştüğü yer görüntülendi
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Beylikdüzü'nde Küçük Zümra Nur'un düştüğü yer görüntülendi

Beylikdüzü'nde Küçük Zümra Nur'un düştüğü yer görüntülendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur, dün düştüğü asansör boşluğunda ağır yaralı olarak kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur, dün düştüğü asansör boşluğunda ağır yaralı olarak kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük kızın düştüğü asansör boşluğu görüntülenirken, inşaat halindeki apartmanda hiçbir güvenlik önlemi alınmaması da dikkat çekti.

Beylükdüzü'nde dün annesiyle parka giden 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur, eve döndükten sonra apartmanın önünde ortadan kayboldu. Kızının kaybolduğunu fark eden anne, durumu polis ekiplerine bildirirken, olay yerinde gelen ekipler, küçük kızı apartmanın asansör boşluğunda baygın buldu. Hastanede tedavi altına alınan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölümü polis ekiplerince araştırılıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİKüçük Zümra Nur'un düştüğü inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğu görüntülendi. Ayrıca inşaatın çevresinde hiçbir güvenlik önlemi alınmamış olması ve çevresinde çocuklara ait olan oyuncakların olması dikkat çekti.


Beylikdüzü'nde Küçük Zümra Nur'un düştüğü yer görüntülendi
Beylikdüzü'nde Küçük Zümra Nur'un düştüğü yer görüntülendi
Beylikdüzü'nde Küçük Zümra Nur'un düştüğü yer görüntülendi
Beylikdüzü'nde Küçük Zümra Nur'un düştüğü yer görüntülendi
Beylikdüzü'nde Küçük Zümra Nur'un düştüğü yer görüntülendi
Beylikdüzü'nde Küçük Zümra Nur'un düştüğü yer görüntülendi
Beylikdüzü'nde Küçük Zümra Nur'un düştüğü yer görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Asansör boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Asansör boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde apartmanın bodrum katında bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde apartmanın bodrum katında bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti
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