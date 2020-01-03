Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı
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Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı

Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezindeki kuaför salonuna silahlı saldırı düzenlendi.

03.01.2020 00:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 00:14
Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı

'nde bir alışveriş merkezindeki salonuna silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin giriş katında bulunan salona, 2 kişi tarafından tabanca ve pompalı tüfekle ateş edildi.

Şüpheliler, kapalı olan iş yerine 6 el ateş ettikten sonra kaçtı.

verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, salonun çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak bölgede inceleme yaptı.

Güvenlik kamerası görüntülerini de izleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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