BEYLİKDÜZÜ'NDE KORONAVİRÜS HALAYI KAMERADA
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen, Beylikdüzü'nde düğünde halay çekildi.
23.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:35
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen, Beylikdüzü'nde düğünde halay çekildi. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Koronavirüse karşı yapılan sosyal mesafe kuralı Beylikdüzü'ndeki düğünde ihlal edildi. Barış Mahallesi'nde Samsun Caddesi'nde düğün için toplanan gruptakiler sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, halay çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA