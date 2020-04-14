BEYLİKDÜZÜ'NDE KORKU DOLU ANLAR; YANGIN ÇIKARDI, İTFAİYEYİ POMPALI TÜFEKLE... BEYLİKDÜZÜ'nde iş yerini yakan bir kişi elinde pompalı tüfekle tehditler savurdu.

BEYLİKDÜZÜ'nde iş yerini yakan bir kişi elinde pompalı tüfekle tehditler savurdu. İtfaiyenin yangına müdahale etmesine izin vermeyen kişiyi polis ikna etti. Gözaltına alınan kişinin buz pisti ve kafe olmak üzere iki bölümden oluşan iş yerinin kafe bölümüne ortak olduğu, diğer ortakların kafeyi başka birine devretmesi üzerine iş yerini benzinle ateşe verdiği öğrenildi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Derviş Eroğlu Caddesi'nde bulunan üstü kapalı buz pistine elinde silahla gelen 49 yaşındaki Ümit Yaşar P., yangın çıkardı. İhbar üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmeye hazırlanan itfaiye ekiplerini gören Ümit Yaşar P., pompalı tüfekle tehditler savurarak, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini engelledi. Alevlere müdahale edemeyen itfaiye ekipleri durumu polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan pompalı tüfekle havaya ateş açarak itfaiye ekiplerini uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı kısa sürede ikna etti. Elindeki pompalı tüfeği yeşillik alana atan saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırgan gözaltına alındıktan sonra, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Ümit Yaşar P'nin buz pisti ve kafe olmak üzere iki bölümden oluşan iş yerinin kafe bölümüne 450 bin TL karşılığında ortak olduğu, ancak diğer ortakların kafeyi başka bir kişiye devretmesi üzerine 1,5 litre benzinle iş yerini ateşe verdiği belirlendi. .

- İstanbul

Kaynak: DHA