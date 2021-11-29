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BEYLİKDÜZÜ'NDE KORKU DOLU ANLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar karşı binanın pencerelerinden içeri girdikten sonra kanepede yatan kişinin üzerine düştü. Ölümden dönen kişi hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'da da dün lodos etkisini arttırdı. Beylikdüzü'nde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Bir sitenin uçan çatısından kopan parçalar, karşı blokta bulunan pencerelerden içeri girdi. 4 dairenin penceresinden giren çatı parçaları büyük zarar verdi. Birçok eşya kullanılamaz hale geldi. Kopan bir kalas bina duvarını delerek mutfak duvarına saplandı. Bina sakinleri büyük panik yaşadı. 9,10 ve 11. katlarda bulunan 4 daire zarar gördü.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Binanın 9. katında oturan Ümitcan Ünlü oturma odasında bulunan kanepede yatıyordu. Bu sırada büyük bir gürültü duydu. Karşı binanın çatısından kopan parçalar Ünlü'nün evinin penceresini kırarak içeri düştü. Kanepede yatan Ünlü, kopan parçaların altında kalarak hafif şekilde yaralandı. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan Ümitcan Ünlü, "Bugün izinliydim burada yatıyordum. Bir gürültü koptu. Kafamı bir kaldırdım karşıdaki bütün tahtalar kiremitler üzerime düştü. Bunların altında kaldım, camların altında kaldım. Kendimi odadan dışarı attım bu sefer öbür taraftaki odanın camları patlamaya başladı. Olduğu gibi hepsi buraya geldi. Dizlerim falan yaralandı. Neye uğradığımı şaşırdım. 1 senelik evliyim. Bütün eşyalarım zarar gördü" diyerek yaşadığı olayı anlattı.

"KORKUNÇ BİR GÜMBÜRTÜ KOPTU"

10 katta oturan Fazilet Yılmaz ise "İçeride tesbih çekiyordum. Korkunç bir gümbürtü koptu. Dedik 'ne oldu'. Bir de geldik ki mutfak yerle bir. 10 dakika önce çıkmıştım mutfaktan. Olsaydım içeride Allah korudu. Bitişik komşu, alt kat hep öyle" diye konuştu.

BEYLİKDÜZÜ'NDE KORKU DOLU ANLAR

BEYLİKDÜZÜ'NDE KORKU DOLU ANLAR

BEYLİKDÜZÜ'NDE KORKU DOLU ANLAR

BEYLİKDÜZÜ'NDE KORKU DOLU ANLAR

BEYLİKDÜZÜ'NDE KORKU DOLU ANLAR

BEYLİKDÜZÜ'NDE KORKU DOLU ANLAR

BEYLİKDÜZÜ'NDE KORKU DOLU ANLAR

BEYLİKDÜZÜ'NDE KORKU DOLU ANLAR

BEYLİKDÜZÜ'NDE KORKU DOLU ANLAR

BEYLİKDÜZÜ'NDE KORKU DOLU ANLAR

BEYLİKDÜZÜ'NDE KORKU DOLU ANLAR

BEYLİKDÜZÜ'NDE KORKU DOLU ANLAR

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