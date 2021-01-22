Beylikdüzü'nde kontrolden çıkıp mağazaya giren otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Beylikdüzü'nde kontrolden çıkıp mağazaya giren otomobildeki 4 kişi yaralandı

22.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:33

Beylikdüzü'nde, kontrolden çıkarak beyaz eşya mağazasına giren otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde, kontrolden çıkarak beyaz eşya mağazasına giren otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde, E-5 karayolundan Edirne istikametine seyir halindeki E.A'nın kullandığı 34 ZA 6040 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Park halindeki 06 BFK 606 plakalı otomobile çarptıktan sonra bir mağazanın camından içeriye giren otomobil, hasara yol açtı.

Çarpmanın etkisiyle E.A. ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, mağazanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkıp mağazaya giren otomobildeki 4 kişi yaralandı
Beylikdüzü'nde kontrolden çıkıp mağazaya giren otomobildeki 4 kişi yaralandı
Beylikdüzü'nde kontrolden çıkıp mağazaya giren otomobildeki 4 kişi yaralandı
Beylikdüzü'nde kontrolden çıkıp mağazaya giren otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar

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