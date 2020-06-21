Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan araç devrildi: 4 yaralı
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Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan araç devrildi: 4 yaralı

Beylikdüzü'nde sürücünün kontrolünden çıkan bir panelvan aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan araç devrildi: 4 yaralı
21.06.2020 23:26 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:12

Beylikdüzü'nde sürücünün kontrolünden çıkan bir panelvan aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücünün kontrolünden çıkan 34 CLN 537 plakalı panelvan araç, yön levhasına çarptıktan sonra yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçta bulunan 4 kişi çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan araçtan sızan yakıtın herhangi bir yangına sebebiyet vermemesi için belediye ekiplerince yolda çalışma yapıldı. Kaza nedeniyle bulvarda kısa süreliğine trafik oluşurken aracın çekici yardımıyla kaldırmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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