Beylikdüzü'nde klasik müzik günleri

DÜNYACA ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın, İstanbullulara unutulmaz bir klasik müzik ziyafeti yaşattı. Organizasyona ev sahipliği yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bu yıl festivalimizin 5'incisini düzenliyoruz. Yaşam Vadisi'nden notaların dansı çok daha güzel oluyor. Beylikdüzü her zaman farkını gösteriyor" dedi.

5'inci Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, Sanat yönetmenliğini Figen Ayhan Karakelle'nin yaptığı Beylikdüzü Klasik, keman virtüözü Cihat Aşkın ve Aşkın Ensemble'ın 'Vadide Vals Adımları' konseri ile başladı. Yaşam Vadisi'nde düzenlenen konserde, Cihat Aşkın'a, Aşkın Ensemble ve soprano Görkem Ezgi Yıldırım eşlik etti. Müzikseverler, klasik müzik ile unutulmaz bir gece yaşadı. Konserde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da yer aldı. Yüzlerce vatandaşın ilgi gösterdiği müzik festivalinde sanatçılarda sahnede sergiledikleri performanslar için alkış aldı. Festivalin ilk gününde Başkan Çalık, Cihat Aşkın'a plaket takdim etti.

"İSTANBUL'UN SANAT DAMARLARINI GENİŞLETMEYİ ARZULUYORUZ"

Açılışta konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Cihat Aşkın ve orkestrasının muhteşem bir gece yaşattığını dile getirerek, "Bu serin yaz akşamını notalarınızla ısıttınız. Bizleri çaldığınız bestelerle uzun bir yolculuğa çıkardınız. Bu yıl festivalimizin 5.'sini düzenliyoruz. Yaşam Vadisi'nden notaların dansı çok daha güzel oluyor. Beylikdüzü her zaman farkını gösteriyor. Biz Beylikdüzü'nde sanat festivali yaparken aslında İstanbul'un sanat damarlarını da biraz daha genişletmeyi arzulamıştık. Şimdi inşallah 39 ilçede benim güzel başkanım Ekrem İmamoğlu sanat damarlarını daha da genişletecek" açıklamalarında bulundu.



Kaynak: DHA