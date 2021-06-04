Beylikdüzü'nde kiralık araçla hırsızlık yapan şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Beylikdüzü'nde kiralık araçla hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Beylikdüzü'nde kiralık araçla hırsızlık yapan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü'nde, Avcılar'dan kiraladıkları araçla 4 eve giren hırsız, önce güvenlik kamerasına ardından da polise yakalandı.

Beylikdüzü'nde, Avcılar'dan kiraladıkları araçla 4 eve giren hırsız, önce güvenlik kamerasına ardından da polise yakalandı. Hırsız, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde Gürpınar ve Kavaklı mahallelerinde 4 evden 7 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet ziynet eşyası ve 3 bin lira değerinde kol saati çalındığı şikayeti üzerine harekete geçti. Ekipler, 2 şüpheliyi ve olay yerine gelip gittikleri aracın plakasını güvenlik kameralarından tespit etti. Aracın plaka sorgulaması yapıldığında Avcılar'dan bir şirketten kiralandığı ortaya çıktı. Araç kiralama şirketine giden polis, şüpheli M.Ç.'nin de içeride olduğunu görünce gözaltına aldı. M.Ç. götürüldüğü polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hırsızlık olaylarına karışan şahıslar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, şahısların evlere girip çıktıktan sonra yolda yürümeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İkna etmek için çırpınsalar da yetmedi! Genç kız, kendini 4. kattan aşağıya attı
İkna etmek için çırpınsalar da yetmedi! Genç kız, kendini 4. kattan aşağıya attı
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
Avcılar'da gece yarısı 7 katlı bir binanın iki balkonu çöktü
Avcılar'da gece yarısı 7 katlı bir binanın iki balkonu çöktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Fatma Şahin Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Şeyma Subaşı Aslı Bekiroğlu
Spor Ozan Tufan Roland Garros Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beylikdüzü'nde kiralık araçla hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 13:58:57. #1.16#

title