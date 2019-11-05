Beylikdüzü'nde kaza yapan polis aracındaki 2 memur yaralandı

Beylikdüzü'nde kaza yapan polis aracındaki 2 memur yaralandı

İstanbul Beylikdüzü'nde, metrobüs durağı üst geçidinin ayağına çarpan polis midibüsündeki 2 memur yaralandı.

05.11.2019 03:46

İstanbul Beylikdüzü'nde, metrobüs durağı üst geçidinin ayağına çarpan polis midibüsündeki 2 memur yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu'ndan Topkapı istikametine giden 34 FV 8827 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savruldu.

Haramidere Metrobüs Durağı'nın üst geçit ayağına çarparak duran araçtaki yaralı 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

VİDEO: Beylikdüzü'nde kaza yapan polis aracındaki 2 memur yaralandı
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