BEYLİKDÜZÜ'NDE KAYBOLAN 3 YAŞINDAKİ ZÜMRA NUR HAYATINI KAYBETTİ
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BEYLİKDÜZÜ'NDE KAYBOLAN 3 YAŞINDAKİ ZÜMRA NUR HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde yaşadığı binanın önünde kaybolan 3 yaşındaki Zümra Nur, apartmanın asansör boşluğunda ağır yaralı ve baygın olarak bulundu.

BEYLİKDÜZÜ'nde yaşadığı binanın önünde kaybolan 3 yaşındaki Zümra Nur, apartmanın asansör boşluğunda ağır yaralı ve baygın olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta yaşayan Zümra Nur Şenyurt, akşam saat 19.00 sıralarında annesiyle eve döndükten sonra yaşadıkları apartmanın önünde kayboldu. Annesiyle parktan döndükten sonra apartmanın önünde aniden kaybolan Zümra Nur için ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler, Zümra Nur'un annesi Emine Şenyurt'tan bilgi aldı. Binada ve çevrede arama yapan ekipler, küçük kızı kaybolduğu apartmanın asansör boşluğunda baygın olarak buldu. Zümra Nur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğunu yaralı olarak gören anne ise gözyaşlarına boğuldu.

"2 DAKİKADA KAYBOLDU"

Anne Emine Şenyurt, olayla ilgili, "Çocukları gezdirdikten sonra apartmanın önüne getirdim. Diğer çocuğumla ilgilenirken döndüğümde Zümra yoktu. Şüpheli bir durum yoktu, gezdirdim getirdim. Çocuğum köpekle oynuyordu. 2 buçuk yaşında çocuk nereye gidebilir? Diğer kızımın yanına giderken arkamı döndüğümde yoktu. 2 dakika içerisinde kayboldu" diye konuştu.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRI

Öte yandan, olay yerindeki bekçi ve polisler de çekim yapan basın mensuplarına saldırarak, görüntü almalarına engel oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE KAYBOLAN 3 YAŞINDAKİ ZÜMRA NUR HAYATINI KAYBETTİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE KAYBOLAN 3 YAŞINDAKİ ZÜMRA NUR HAYATINI KAYBETTİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE KAYBOLAN 3 YAŞINDAKİ ZÜMRA NUR HAYATINI KAYBETTİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE KAYBOLAN 3 YAŞINDAKİ ZÜMRA NUR HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beylikdüzü'nde apartmanın bodrum katında bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde apartmanın bodrum katında bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti
Kaybolduktan sonra asansör boşluğunda ağır yaralı bulunan 3 yaşındaki Zümra Nur hayatını kaybetti
Kaybolduktan sonra asansör boşluğunda ağır yaralı bulunan 3 yaşındaki Zümra Nur hayatını kaybetti
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