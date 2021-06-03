BEYLİKDÜZÜ'NDE KARISINI DÖVENE ÇEVREDEKİLERDEN DAYAK
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BEYLİKDÜZÜ'NDE KARISINI DÖVENE ÇEVREDEKİLERDEN DAYAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde restoran önünde karısını döven kişiye çevredekiler dövdü.

İstanbul DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde restoran önünde karısını döven kişiye çevredekiler dövdü.

Beylikdüzü Marina'daki olay dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Suriyeli olduğu belirtilen bir kişi, restoran çıkışı çocuklarının gözü önünde karısını dövdü. Kadın yere düşerek fenalaşırken dayakçı kocaya çevredekiler müdahale etti. Çevredekilerin dövdüğü dayakçı koca daha sonra eşini de alarak otomobille uzaklaştı. Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE KARISINI DÖVENE ÇEVREDEKİLERDEN DAYAK
BEYLİKDÜZÜ'NDE KARISINI DÖVENE ÇEVREDEKİLERDEN DAYAK
BEYLİKDÜZÜ'NDE KARISINI DÖVENE ÇEVREDEKİLERDEN DAYAK
BEYLİKDÜZÜ'NDE KARISINI DÖVENE ÇEVREDEKİLERDEN DAYAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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