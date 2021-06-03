Beylikdüzü'nde karısını döven kişiye çevredekilerden dayak
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Beylikdüzü'nde karısını döven kişiye çevredekilerden dayak

Beylikdüzü'nde karısını döven kişiye çevredekilerden dayak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde restoran önünde karısına vuran kişiyi çevredekiler müdahale ederek dövdü.

İstanbul DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde restoran önünde karısına vuran kişiyi çevredekiler müdahale ederek dövdü.

Beylikdüzü Marina'daki olay dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Suriyeli olduğu belirtilen bir kişi, restoran çıkışı çocuklarının gözü önünde karısını dövdü. Kadın yere düşerek fenalaşırken dayakçı kocaya çevredekiler müdahale etti. Çevredekilerin dövdüğü dayakçı koca daha sonra eşini de alarak otomobille uzaklaştı. Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.


Beylikdüzü'nde karısını döven kişiye çevredekilerden dayak
Beylikdüzü'nde karısını döven kişiye çevredekilerden dayak
Beylikdüzü'nde karısını döven kişiye çevredekilerden dayak
Beylikdüzü'nde karısını döven kişiye çevredekilerden dayak
Beylikdüzü'nde karısını döven kişiye çevredekilerden dayak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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