Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından sabahın erken saatlerinde Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı. İşe giden vatandaşlar fırtına ve yağış dolayısıyla zor anlar yaşadı.

Marmara Bölgesi'nde, Trakya ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yüksek kesimleri ile batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı. İstanbul genelinde gece boyunca etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatırken kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. İşe giden vatandaşlar ise fırtına ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde Beylikdüzü ve yakın ilçelerde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Soğuk havanın da etkili olduğu bölgede vatandaşların üst geçitte yürümekte güçlük çektiği görüldü. Yağışın devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde aralıklı yağışlı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Yağışlar, İstanbul ve bölgenin doğusunda yağmur ve sağanak, Trakya ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yüksek kesimleri ile batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Yalova ile Sakarya'nın kuzey ilçeleri ve Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2) olması, hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli esecek rüzgar ile yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklarsa karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: İHA