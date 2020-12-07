Beylikdüzü'nde kapkaç ve hırsızlık zanlıları tutuklandı
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Beylikdüzü'nde kapkaç ve hırsızlık zanlıları tutuklandı

07.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:57

Beylikdüzü'nde motosikletle kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Beylikdüzü'nde motosikletle kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen 5 kapkaç ve hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, şüpheli Gökalp Mustafa M., Yalçın A. ve Ömer A'yı yakaladı.

Şüphelilerin bir deponun kilidinin kırarak çaldıkları bisikleti satın alan Ahmet Ö. de gözaltına alındı.

Güvenlik kamera görüntüsüne yansıyan bir olayda şüphelilerin, bir kargo aracının camını kırarak içinde bulunan kargo paketini çaldıkları anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Ö. serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü'nde kapkaç ve hırsızlık zanlıları tutuklandı
Beylikdüzü'nde kapkaç ve hırsızlık zanlıları tutuklandı
Beylikdüzü'nde kapkaç ve hırsızlık zanlıları tutuklandı
Beylikdüzü'nde kapkaç ve hırsızlık zanlıları tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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