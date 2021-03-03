Beylikdüzü'nde kamyonet ve ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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Beylikdüzü'nde kamyonet ve ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

03.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:34

Beylikdüzü Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Beylikdüzü Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir istikametinde ilerleyen 34 HV 9479 plakalı hafif kapalı kasa kamyonet, 09 Y 1888 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki iki kişi yaralanırken, kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kamyonet içinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği yoldaki bariyerlerde hasar oluştu.

Kaza nedeniyle Bahçeşehir istikametindeki trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Beylikdüzü'nde kamyonet ve ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Beylikdüzü'nde kamyonet ve ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Beylikdüzü'nde kamyonet ve ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Beylikdüzü'nde kamyonet ve ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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