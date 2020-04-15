Beylikdüzü'nde kamyon içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Beylikdüzü'nde kamyon içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

BEYLİKDÜZÜ Kumcular Yolu Caddesi'nde yol kenarındaki arızalı TIR'ı fark etmeyen kamyon sürücüsü kaza yaptı.

15.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:22
Beylikdüzü'nde kamyon içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
BEYLİKDÜZÜ Kumcular Yolu Caddesi'nde yol kenarındaki arızalı TIR'ı fark etmeyen kamyon sürücüsü kaza yaptı. Kamyon içinde sıkışan sürücüyü itfaiye erleri kurtarırken Kumcular Yolu Caddesi'nde trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Kumcular Yolu Caddesi D-100 istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DN 1052 kamyon sürücüsü Alican Ç., Ambarlı Limanı'ndan D-100 istikametine seyir halindeyken yol kenarında arıza yapan 34 GA 4478 plakalı TIR'ı fark etmeyince arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile Alican Ç.'nin kullandığı kamyonun ön kısmı sürücü kabininin olduğu bölüme doğru çökünce Alican Ç.' kamyon içinde sıkıştı. Ayakları sıkışan sürücü için önce yoldan geçen diğer sürücüler kurtarma çalışması yaptı. Bir TIR'a bağlanan halat ile kamyonun iç tarafa çöken kısmı düzeltilmeye çalışıldı ancak sürücü Alican Ç. sıkıştığı yerden kurtarılamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtardı. Ambulans gelene kadar kamyonun içinde bekletilen sürücüye polis ekipleri de alkol testi yaptı. Sağlık ekipleri de kabin içindeki sürücüye önce boyunluk taktı. Kurtarma çalışmalarının ardından Alican Ç., sedye ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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