Son dakika haberi! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KUŞ KURTARMA OPERASYONU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KUŞ KURTARMA OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Beylikdüzü'nde bir apartmanın bacası içinde sıkışan kuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Beylikdüzü'nde bir apartmanın bacası içinde sıkışan kuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 10.45 sıralarında Kavaklı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Muhammed Cinnah Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın bacasından gelen sesleri duyan vatandaşlar, bir kuşun sıkıştığını fark etti. Kuşu çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuşu kurtarmak için çalışma başlattı. Bacanın çatı katı kısmında kalan duvarını aletlerle dikkatli şekilde kıran itfaiye ekipleri, sıkışan kuşu kurtarmayı başardı. Durumu iyi olan kuş, doğal yaşamına bırakıldı.

Son dakika haberi! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KUŞ KURTARMA OPERASYONU
Son dakika haberi! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KUŞ KURTARMA OPERASYONU
Son dakika haberi! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KUŞ KURTARMA OPERASYONU
Son dakika haberi! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KUŞ KURTARMA OPERASYONU
Son dakika haberi! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KUŞ KURTARMA OPERASYONU
Son dakika haberi! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KUŞ KURTARMA OPERASYONU
Son dakika haberi! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KUŞ KURTARMA OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: SİLİVRİ'DE İŞYERİNDE PATLAMA; KAYNAK YAPAN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika: SİLİVRİ'DE İŞYERİNDE PATLAMA; KAYNAK YAPAN İŞÇİ ÖLDÜ
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Adnan Menderes Hasan Polatkan İbrahim Aydemir
Magazin Bergen Müge Anlı Şevval Sam Burak Sergen
Spor Gervinho Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KUŞ KURTARMA OPERASYONU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 15:55:15. #1.15#

title